Правительство России приняло решение о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило предложение денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом говорится постановлении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.

"Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в г. Москве 16 декабря 1996 г.", - говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь министерства финансов Нидерландов Ремко Раус на просьбу прокомментировать сделанные в конце февраля заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что российская сторона заняла жесткую позицию по этому вопросу и не исключает никаких вариантов вплоть до денонсации, сообщил ТАСС, что голландское правительство продолжает переговоры с российскими властями по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения.

В конце января статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами может быть внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия "не будет отступать" в вопросе денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

В декабре Минфин РФ объявил о начале разработки законопроекта для денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. До этого российский Минфин провел несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов и предложил условия, аналогичные тем, которые уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом.

Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, в свою очередь не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, отмечал Минфин РФ.

Что действует сейчас

Существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше: например для юридических лиц - 15% на дивиденды и 20% на проценты.

Президент России Владимир Путин в конце марта 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.