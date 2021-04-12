МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries открыл интернет-магазин в США. Об этом говорится в сообщении интернет-площадки.

США стали 14-й по счету страной присутствия компании. В конце февраля Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании. Таким образом, Wildberries работает в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии, России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и четырех новых странах. "Оформить заказ покупатели могут как в отдельном интернет-магазине us.wildberries.ru, так и с помощью мобильных приложений. Сайт и приложения работают на английском и русском языках", - сообщили в компании.

Wildberries предлагает около 5,5 млн наименований товаров от 40,5 тыс. брендов: одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику, книги и канцтовары, спортивные товары, а также товары для дома. "Онлайн-платформа объединяет производителей и продавцов из разных стран - России, Германии, Франции, Польши и многих других. Мы открыты к расширению сотрудничества с американскими предпринимателями, в том числе с малым и средним бизнесом, чья продукция уже представлена на территории многих стран присутствия Wildberries", - отметил директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, слова которого приводятся в сообщении.

Оборот Wildberries в 2020 году достиг 437,2 млрд руб. Продажи Wildberries за пределами России по итогам 2020 года увеличились на 95%, до 23,7 млрд руб. Наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь.