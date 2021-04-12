Госдума 13 апреля рассмотрит в I чтении законопроект о гарантированном доходе должников

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

"Завтра в первом чтении мы рассмотрим законопроект важный, который гарантирует защиту минимального дохода от списания по исполнительному производству. Речь идет о том, что если у должника, грубо говоря, совсем плохо с финансами, то наказывать его еще дополнительно не будут", - подчеркнул Жуков.

Он напомнил, что ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов обсуждал необходимость такого нововведения на встрече с президентом Владимиром Путиным. "По итогам этой встречи было дано поручение президента", - напомнил Жуков.

Законопроект дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, "ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ". Инициатива закрепляет механизм реализации права граждан-должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода. Граждане смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк не сможет обращать на них взыскание.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года. Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов от "Единой России" во главе с лидером думской фракции Сергеем Неверовым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.