Комитет Госдумы одобрил неприменение к судам-хранилищам СПГ пониженных страховых взносов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается не применять к судам, используемым для хранения и перевалки сжиженного природного газа (СПГ), пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей - работодателей членов экипажей судов. Документ был инициирован правительством. Поправки вносятся в Налоговый кодекс (НК) РФ.

Документ является спутником к другому законопроекту, который разрешает регистрацию в Российском международном реестре судов (РМРС) плавучих хранилищ сжиженного природного газа. Сейчас Кодексом предусмотрено, что в РМРС могут регистрироваться суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в российских морских портах, при условии, что возраст этих судов на дату подачи заявления о регистрации не превышает 20 лет. В связи с этим были подготовлены изменения в Кодекс торгового мореплавания, предусматривающие регистрацию в РМРС плавучих хранилищ сжиженного природного газа.

Поправками в НК предполагается, что к судам, используемым для хранения и перевалки сжиженного природного газа в морских портах Российской Федерации, не применяются пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты, иные вознаграждения членам экипажей судов, которые зарегистрированы в РМРС, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, в отношении данных выплат и вознаграждений. Устанавливается правовое регулирование в части неприменения пониженных тарифов страховых взносов, аналогичное тому, которое используется к судам, используемым для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в морских портах РФ.

Таким образом, предлагаемое законопроектом регулирование позволит регистрировать суда, используемые для хранения и перевалки газа в РМРС, без ущерба для бюджетов различного уровня.

Дума рассмотрит законопроект на заседании 20 апреля.