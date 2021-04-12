Банкиры предложили увеличить размер вкладов с необлагаемым доходом до 3 млн рублей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ассоциация банков России предлагает увеличить размер вклада, с которого будет взиматься налог на доход, с 1 до 3 млн рублей. Об этом в рамках встречи региональных банков с руководством ЦБ на площадке Совета Федерации заявил член совета ассоциации, председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин.

"Ассоциация банков России подготовила предложения по внесению изменений в отдельные законодательные акты, которые, на наш взгляд, могут позитивно повлиять на участие региональных банков в реализации общенационального плана действий по восстановлению экономики. Первое предложение связано со снижением объема накоплений граждан в банках. Вызвано это не только снижением рыночного уровня ставок, но и, на наш взгляд, введением налогообложения доходов по вкладам. Поэтому первое предложение - рассмотреть возможность изменения налогообложения по вкладам и увеличить сумму, с которой рассчитывается необлагаемый доход, с 1 млн до 3 млн рублей", - сказал он. Кроме того, по словам Тюнина, банкиры предлагают брать при расчете облагаемого дохода по вкладам средневзвешенную ключевую ставку ЦБ за год.

Также ассоциация выступает за ужесточение наказания за кибермошенничество. "Высокой общественной опасности таких деяний необходимо противопоставить ужесточение уголовного наказания для организаторов таких преступных групп и сообществ, а сами киберпреступления необходимо признать особо тяжкими с назначением наказания в виде лишения свободы на максимальный срок", - добавил Тюнин.

О налоге на доходы по вкладам

В марте 2020 года президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса предложил ввести налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги, объемом более 1 млн рублей. Закон об обложении налогом процентов по вкладам физлиц, которые превышают 1 млн руб., вступил в силу 1 января.