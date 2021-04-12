Правительство обсуждает варианты прямого и непрямого инвестирования средств ФНБ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство обсуждает разные схемы инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), включая прямое и непрямое. В рамках непрямого инвестирования обсуждаются процентные ставки для банков для финансирования проектов из средств ФНБ. Об этом ТАСС через представителя сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Сейчас обсуждаем процентные ставки. Под какую выдавать деньги банкам и под какую банки смогут выдавать кредиты на проекты. С одной стороны, важно, чтобы деньги ФНБ были "дешевыми". С другой - необходимо учесть риски и интересы самого банка. От этого будет зависеть выгода вложений средств ФНБ", - сказал Торосов.

В Минэкономразвития пояснили, что обсуждаются разные схемы инвестирования средств ФНБ, в том числе прямое и непрямое инвестирование. "Совершенно точно можно сказать, что средства ФНБ нельзя будет вкладывать в добычу полезных ископаемых, производство напитков и сигарет, финансовую и страховую деятельность, жилищное строительство и ряд других", - подчеркнул Торосов.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщал, что инвестирование средств ФНБ в утвержденные проекты может начаться уже в первом полугодии, если уточненный макропрогноз покажет превышение ликвидной части ФНБ отметки в 7% ВВП в предстоящие три года.