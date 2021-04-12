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Годовая инфляция в России в марте достигла 5,79%

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России прогнозирует по итогам 2021 года инфляцию ниже нынешних значений в 5,8%

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в марте выросла до 5,79%, инфляционное давление осталось повышенным в условиях расширения спроса и роста затрат, следует из материалов Банка России.

"В марте 2021 года годовая инфляция выросла и составила 5,79%. Инфляционное давление в марте в условиях расширения спроса и роста затрат осталось повышенным. Снижение годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года", - отмечает регулятор.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России прогнозирует по итогам 2021 года инфляцию ниже нынешних значений в 5,8%, но выше целевого диапазона в 4%. Регулятор полагал, что инфляция в марте находилась вблизи пиковых значений и должна начать снижаться в апреле, прежде всего из-за эффекта базы.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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