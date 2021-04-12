В Ульяновской области создали центр компетенций развития промышленности

УЛЬЯНОВСК, 12 апреля. /ТАСС/. Ульяновские предприятия смогут получить поддержку в Центре компетенций развития промышленности, который создан на базе Корпорации развития региона, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства области.

"В Ульяновской области заработал Центр компетенций развития промышленности. Новая структура создана для оказания поддержки действующим предприятиям и будет функционировать на базе Корпорации развития региона", - отмечается в сообщении.

По словам и.о. председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, регион часто подвергался критике за ориентацию на поддержку новых инвестиционных проектов и предприятий, которые только заходят на наши площадки. "При этом существующий бизнес, который также выступает в роли крупного инвестора и вкладывается в развитие региона, тоже нуждается в системной государственной и региональной поддержке. Это противоречие призван решить Региональный центр компетенций развития промышленности", - привели слова Смекалина в пресс-службе.

Центр поможет предприятиям в получении федеральных субсидий по линии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, будет содействовать бизнесу в получении региональных мер поддержки, займется развитием внутриобластной кооперации. В числе его задач также внедрение системы обучения механизмам бережливого производства, поддержка движения рационализаторов, защита интересов национального производителя и поддержка экспортного направления.

И.о. первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева уточнила, что одно из важнейших направлений работы центра - внедрение системы обучения механизмам бережливого производства. "Это является одним из ключевых аспектов реализации нацпроекта "Производительность труда". Внедрение такого механизма позволит оптимизировать производственные потоки на предприятиях и повысить эффективность производства. Сейчас в реализацию мероприятий национального проекта вовлечено 12 предприятий Ульяновской области", - процитировали Алексееву в пресс-службе правительства.

Руководитель регионального центра компетенций развития промышленности Игорь Рябиков добавил, что новая структура будет помогать бизнесу "упаковывать" проекты и получать меры поддержки на модернизацию и расширение производств. "Министерство промышленности и торговли Российской Федерации субсидирует до 30% вложенных средств. В начале становления института развития мы предлагаем определиться на пяти ключевых отраслевых направлениях: авиастроение и приборостроение, автомобилестроение и сельское хозяйство, сфера строительных материалов и отрасль новых материалов, мебельная и легкая промышленность", - приводятся слова Рябикова в сообщении.