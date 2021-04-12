"Сбер" покупает 80% компании InSales

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Сбер" приобретает долю в размере 80% в компании InSales, разрабатывающей инновационное программное обеспечение для предпринимателей из сегмента e-commerce, следует из сообщения "Сбера".

"К экосистеме "Сбера" присоединяется платформа для управления онлайн-торговлей от компании InSales - сторонами была подписана юридически обязывающая документация по сделке. В рамках сделки "Сбер" приобретает долю в размере 80% в компании InSales, 20% остается у трех ее основателей и топ-менеджеров. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года после выполнения отлагательных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Сбер" и InSales планируют развивать платформу, расширять перечень предлагаемых сервисов, выходить в новые сегменты рынка и в ближайшей перспективе сделать на ее основе единый инструмент для управления онлайн-торговлей на всех электронных витринах, включающий все необходимые B2B-сервисы для интернет-предпринимателей.

По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, на платформе InSales уже работает более 8 тыс. активных предпринимателей, совокупный товарооборот которых за прошлый год составил более 58 млрд рублей. "Мы ожидаем, что масштабы бизнеса InSales кратно увеличатся в ближайшие несколько лет", - отметил он.

InSales разрабатывает инновационное программное обеспечение для предпринимателей, работающих в электронной коммерции в России, на Украине и в Казахстане, и является лидером среди CMS-платформ для интернет-магазинов, работающих по модели SaaS. Компания фокусируется на работе с клиентами из сегментов среднего и малого бизнеса. Платформа InSales берет на себя все основные технические задачи интернет-предпринимателя, включая разработку дизайна и контента сайта, администрирование, управление запасами и заказами, коммуникации с клиентами, интеграцию доставки и платежных решений, продвижение бизнеса и пр.