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Глава СПЧ направил правительству рекомендации по утилизации твердых коммунальных отходов

Глава постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков отметил, что совет уделяет значительное внимание соблюдению прав граждан при реализации проектов, связанных с обращением с отходами

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил рекомендации СПЧ по оптимальному варианту утилизации твердых коммунальных отходов министрам РФ и гендиректору "Российского экологического оператора" Денису Буцаеву. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ в понедельник.

"Письма были отправлены министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, министру энергетики Николаю Шульгинову и гендиректору публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Денису Буцаеву. В них указаны приоритетные направления госполитики в области обращения с отходами: максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования, обработка отходов, утилизация и обезвреживание", - говорится в сообщении.

"Последовательная реализация данного приоритетного порядка направлена на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и на оптимизацию эффективного использования ресурсов при предотвращении образования отходов и обращении с ними", - приводит отрывок из писем пресс-служба СПЧ.

В свою очередь глава постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков отметил, что совет уделяет значительное внимание соблюдению прав граждан при реализации проектов, связанных с обращением с отходами. "Вместо ставки на мусоросжигание совет рекомендует не допускать появления отходов, развивать инфраструктуру для использования многоразовых товаров, тары и упаковки, поддерживать сервисы по ремонту и шерингу - совместному использованию вещей. При таком сценарии можно создать минимум в 200 раз больше рабочих мест, чем при открытии мусоросжигательных заводов", - считает он.

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