Глава СПЧ направил правительству рекомендации по утилизации твердых коммунальных отходов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил рекомендации СПЧ по оптимальному варианту утилизации твердых коммунальных отходов министрам РФ и гендиректору "Российского экологического оператора" Денису Буцаеву. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ в понедельник.

"Письма были отправлены министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, министру энергетики Николаю Шульгинову и гендиректору публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Денису Буцаеву. В них указаны приоритетные направления госполитики в области обращения с отходами: максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования, обработка отходов, утилизация и обезвреживание", - говорится в сообщении.

"Последовательная реализация данного приоритетного порядка направлена на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и на оптимизацию эффективного использования ресурсов при предотвращении образования отходов и обращении с ними", - приводит отрывок из писем пресс-служба СПЧ.

В свою очередь глава постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков отметил, что совет уделяет значительное внимание соблюдению прав граждан при реализации проектов, связанных с обращением с отходами. "Вместо ставки на мусоросжигание совет рекомендует не допускать появления отходов, развивать инфраструктуру для использования многоразовых товаров, тары и упаковки, поддерживать сервисы по ремонту и шерингу - совместному использованию вещей. При таком сценарии можно создать минимум в 200 раз больше рабочих мест, чем при открытии мусоросжигательных заводов", - считает он.