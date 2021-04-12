Лавров: создание коридора "Север - Юг" особенно важно после инцидента в Суэцком канале

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Инцидент с перекрытием Суэцкого канала для движения судов показал особую важность создания международного транспортного коридора "Север - Юг". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA.

"Рассчитываем, что в перспективе международный транспортный коридор "Север - Юг" станет основой для создания единого "бесшовного" транспортно-логистического и экономического пространства от южных берегов Ирана до северных городов России. Решение подобной задачи тем более важно после того, как недавний инцидент с перекрытием Суэцкого канала показал востребованность надежных сухопутных путей транспортировки грузов", - сказал министр.

Лавров пояснил, что России и Ирану принадлежит особая роль в создании этого транспортного коридора, поскольку по их территории проходит большая часть наземного маршрута. В связи с этим глава МИД РФ указал на важность создания двумя странами современной дорожно-транспортной инфраструктуры и подчеркнул, что соответствующие планы уже утверждены и реализуются.

"Задаче успешного функционирования этого маршрута отвечает и развитие сотрудничества между Ираном и Евразийским экономическим союзом, - продолжил Лавров. - Оно было формализовано в 2018 году путем подписания временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли (вступило в силу в октябре 2019 года). 11 декабря 2020 года принято решение о запуске переговоров по заключению постоянного соглашения о зоне свободной торговли. Со своей стороны продолжим оказывать этой работе всемерное содействие".

Международный транспортный коридор "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью 7,2 тыс. км от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию. Планируется, что этот коридор позволит сократить не только время, но и стоимость доставки грузов.