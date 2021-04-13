"Ъ": крупные экспортеры российской пшеницы приостановили закупки из-за пошлин

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Несколько крупных экспортеров приостановили закупку пшеницы, поскольку не готовы работать с высокими экспортными пошлинами, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в отрасли.

Так, с рынка фактически ушли Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants. Также свои закупки приостановили Cargill и Gemcorp, уточняется в сообщении.

Большинство экспортеров, как пишет "Ъ", "не торопятся с закупками", так как ждут, что пошлину отменят, и не готовы учитывать ее в цене.

По мнению экспертов, присутствующие на российском рынке компании возобновят закупки с новым порядком расчета пошлины со 2 июня. Однако механизм "плавающей" пошлины все же вызывает вопросы и заставляет осторожнее подходить к сделкам.

Как полагают в Минсельхозе, основной причиной приостановок закупок является ожидание коррекции внутренних цен в преддверии нового урожая, а фактор пошлин уже отыгран в цене зерновых, пишет "Ъ".

С начала сезона по 8 апреля, согласно таможенным данным, Россия экспортировала 39,1 млн тонн (+22%), включая 32,4 млн тонн пшеницы (+17%).