"Ведомости": аптечные сети отказываются от торговли феназепамом

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Аптечные сети отказываются от продажи успокоительного средства феназепам (международное непатентованное наименование - бромдигидрохлорфенилбензодиазепин). Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей фармацевтического рынка.

По данным издания, это связано с ужесточением Минздравом РФ с марта 2021 года правил его продажи. Некоторые аптечные сети не могут выполнить новые требования. Так, министерство отнесло препарат к сильнодействующим и ввело на него предметно-количественный учет. Минздрав также выпустил разъяснения к новым требованиям, согласно которым бромдигидрохлорфенилбензодиазепин входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Для реализации таких препаратов аптечным сетям необходимо иметь отдельную лицензию, в связи с чем сети стали оформлять возврат на лекарственное средство и отказываться от закупок новых партий.

При этом, как сообщил источник газеты, не все дистрибуторы оказались готовы принять назад проданные партии. Например, фармацевтическая компания "Катрен" разослала всем контрагентам письмо, где говорится, что из-за отсутствия необходимых для хранения феназепама помещений не может принять товар назад.

Как рассказал газете представитель "Валента Фарм" (производит феназепам), после вступления в силу новых требований компания не получала новых заказов на его поставку. Раньше это лекарство можно было купить по рецепту в более чем 70% аптек страны. Сейчас, по его данным, не более 5% аптек, соответствующих специальным требованиям, могут осуществлять хранение и реализацию препарата.