Эксперт: реализация проектов в атомной энергетике будет способствовать развитию Арктики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Проекты в сфере атомной энергетики, в том числе плавучие и наземные АЭС, способны обеспечить электроэнергией растущие потребности арктических регионов. Таким мнением во вторник поделился с журналистами генеральный директор одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") Игорь Котов.

"Мое ощущение, что будущее за малой атомной энергетикой. Это "плавучки", это наземные [АЭС]. Потому что сегодня мы видим, как развивается динамично Арктика, развиваются северные территории и понимаем, что строить там большую АЭС нет смысла, - сказал Котов. - А привести туда [реактор] "Ритм", который стоит в ледоколе и кинуть 200 или 400 МВт, и запитать не только поселки, но и месторождение, завод по производству СПГ, это сегодня реально".

Топ-менеджер добавил, что особенно привлекательным такое решение делает то, что АЭС энергетика является частью "зеленой энергетики". Этим, в частности, обусловлен высокий интерес к подобным технологиям со стороны иностранных заказчиков, отметил Котов.

В структуру "АЭМ-технологии" входят инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в Петрозаводске и филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в Волгодонске.