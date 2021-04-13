Эксперты считают, что рост ВВП Китая в первом квартале 2021 года может составить до 20%

ШАНХАЙ, 13 апреля. /ТАСС/. Рост валового внутреннего продукта Китая в первом квартале 2021 года может составить до 20%, что связано с отрицательным показателем за тот же период прошлого года. Об этом пишет во вторник шанхайский информационный ресурс Yicai Global со ссылкой на мнение ряда экспертов из финансовой сферы.

"Позитивный прогноз обусловлен хорошими показателями по ряду ключевых экономических индикаторов. ВВП за первый квартал может вырасти до 20% из-за низкого базового уровня прошлого года, сообщили эксперты", - пишет ресурс, уточняя, что официальные данные должны быть опубликованы 16 апреля.

В целом, отмечает Yicai Global, экономика Китая продолжит ежемесячный рост благодаря позитивному эффекту от смягчений в денежно-кредитной и политике и активной фискальной политике регуляторов. Во втором квартале, прогнозируют опрошенные ресурсом эксперты, темпы роста ВВП могут быть в пределах 8-9%.

По мнению ведущего экономиста делового издания "Цайсинь" У Чаомина, во втором квартале основным драйвером роста и восстановления экономики станет потребление, а производство обгонит инфраструктуру и недвижимость по объему привлеченных инвестиций. Впрочем, считает главный экономист банка "Чжунъюань" Ван Цзюнь, инвестиции в производственный сектор не смогут на долгосрочной основе обеспечивать восстановление экономики. При этом цены на сырьевые товары, полагает главный макроэкономический аналитик из компании Huachuang Securities Чжан Юй, продолжат рост во втором квартале.

В ближайшие месяцы, пишет ресурс, денежно-кредитная политика вряд ли изменится, несмотря на опасность инфляции. Повышение индекса промышленного производства, считают опрошенные эксперты, связано с инфляционным давлением из-за рубежа, поэтому изменение денежно-кредитной политики внутри страны не даст должного эффекта. Не прогнозируют специалисты также повышение процентных ставок и норм резервных требований для банков.

Согласно официальным данным Государственного статистического управления КНР, ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизился на 6,8%. В негативной зоне этот показатель оказался впервые с 1992 года из-за негативных последствий COVID-19.