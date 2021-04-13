Госдума наделила во II чтении субъекты РФ правом участвовать в радиационном мониторинге

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предоставляет субъектам РФ право на добровольное участие в осуществлении государственного экологического мониторинга радиационной обстановки на территории РФ и регламентации функционирования территориальных подсистем Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории РФ и ее функциональных подсистем (ЕГАСМРО). Документ был инициирован правительством РФ.

Сейчас закон "Об использовании атомной энергии" не предусматривает участие органов исполнительных власти субъектов РФ в осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки и ведению ЕГАСМРО. Вместе с тем, согласно закону "Об охране окружающей среды", органы госвласти субъектов РФ участвуют в осуществлении государственного экологического мониторинга с правом формирования и обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта РФ, являющихся частью единой системы государственного экологического мониторинга.

"Наделение органов исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по мониторингу радиационной обстановки представляется обоснованным и целесообразным", - говорится в заключении комитета по энергетике. При этом, по мнению комитета, отсутствие координации со стороны федерального государственного органа "может привести к ухудшению качества обеспечения радиационной безопасности населения".

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению органам власти субъектов РФ предоставляется право, в том числе, формировать и обеспечивать функционирование территориальных подсистем ЕГАСМРО.

На уполномоченные правительством федеральные органы исполнительной власти, госкорпорацию "Росатом", а также органы исполнительной власти субъектов РФ, которые вправе участвовать в осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки, возлагается обязанность представлять информацию, полученную при таком мониторинге, в ЕГАСМРО и ее функциональные подсистемы. Сейчас такая информация представляется органами управления использованием атомной энергии и эксплуатирующими организациями.