Титов предложил ввести налоговый вычет для ИП за установку онлайн-касс

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением распространить программу налогового вычета на индивидуальных предпринимателей (ИП) за установку онлайн-касс. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

С 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели без наемных работников, реализующие товары собственного производства, выполняющие работы или оказывающие услуги, будут обязаны применять онлайн-кассы. Таким образом, заканчивается действие отсрочки, которая была предоставлена для них в 2019 году.

"Указанные категории предпринимателей заметно пострадали от ограничений, введенных в связи с пандемией. Многие из них занимаются видами деятельности, которые на федеральном и муниципальном уровнях включены в перечни пострадавших. В этой связи предприниматели ставят вопрос о повторении программы налогового вычета на покупку онлайн-касс, аналогичную реализованной в 2017-2019 годах", - отметил Титов в своем письме, выдержку из которого привела пресс-служба.

По оценочным данным уполномоченного, требования по установке онлайн-касс с 1 июля будут распространены на 500-600 тыс. индивидуальных предпринимателей. С учетом среднерыночных расходов на установку кассовой техники, налоговый вычет для каждого из них мог бы составить около 20 тыс. рублей. Таким образом, затраты федерального бюджета на реализацию подобной программы составили бы 10-12 млрд рублей.

"В условиях пандемии подобная мера будет стимулировать предпринимателей к использованию онлайн-касс и препятствовать их переходу в теневой сектор", - отметил Титов.