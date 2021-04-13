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Константина Цыганова назначили первым заместителем главы Минприроды

В январе 2021 года он был назначен замглавы ведомства. В этой должности Цыганов занимался координированием работы финансово-экономического блока, управлением делами и кадровой политикой, а также информационными ресурсами и цифровизацией

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Минприроды Константина Цыганова первым заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Цыганова Константина Анатольевича первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

В январе 2021 года Цыганов был назначен замглавы Минприроды. Как сообщалось на сайте министерства, в должности замминистра Цыганов занимался координированием работы финансово-экономического блока, управлением делами и кадровой политикой, а также информационными ресурсами и цифровизацией.

До работы в Минприроды Цыганов занимал должность заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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