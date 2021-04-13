Кабмин утвердил коэффициент роста зарплат, используемый при доплате к пенсиям летчиков

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило коэффициент роста зарплат, используемый при начислении доплат к пенсиям летчиков и шахтеров, в размере 1,06. Об этом говорится в постановлении правительства России, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"В соответствии с частью первой статьи 2 федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и частью 1 статьи 2 федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности" правительство Российской Федерации постановляет: утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2020 год в размере 1,06", - следует из документа.

Как уточнили журналистам в пресс-службе Минтруда, доплата к установленной пенсии для бывших работников организаций угольной промышленности, а также бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения.

"Доплата осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительно к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации. Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы за 2020 год составил 106%. В связи с этим предлагается утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2020 год для в размере 1,06", - отметили в министерстве.

Там добавили, что при расчете реального размера доплаты и перерасчете в сторону ее увеличения или уменьшения - определяющим является соотношение взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников к объему сформированных этими работниками прав на доплату.