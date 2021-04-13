Законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках у МСП приняли в I чтении

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект, который призван расширить доступ малым и средним предприятиям (МСП) к участию в закупках по Федеральному закону № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Теперь предпринимателям будет предоставлено право выбора из широкого перечня банков для получения гарантии.

"Принимается единогласно в первом чтении", - сказал первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков после голосования по данному законопроекту на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров на заседании отметил, что законопроект предполагает три новации. Во-первых, для защиты интересов субъектов МСП предлагается установить, что при закупках по 223-ФЗ "должны приниматься банковские гарантии, выданные теми банками, а их сейчас около 200, которые включены в существующий перечень для выдачи таких же гарантий по 44-ФЗ" ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). По его словам, это расширит возможности МСП по получению таких гарантий, удешевит их.

Сейчас крупные заказчики "зачастую устанавливают требования, что гарантии должны предоставляться только определенными банками, что резко ограничивает доступ малого бизнеса к их получению и вообще делает участие для них в закупках финансово обременительным", уточнил Лавров.

Вторая новация направлена на то, чтобы исключить предоставление подложных банковских гарантий. Для этих целей законопроект предусматривает принятие "исключительно банковской гарантии, включенной в реестры банковских гарантий по 44-ФЗ".

В-третьих, "чтобы автоматизировать этот процесс, упростить предоставление гарантий, убрать излишнюю трудоемкость", "предлагается наделить правительство РФ полномочиями по утверждению формы банковских гарантий одновременно по 44-ФЗ и 223-ФЗ", сказал Лавров. Он добавил, что форма будет одинаковой, и субъекты МСП перестанут сталкиваться с незнакомыми требованиями при участии в закупках.