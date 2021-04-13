Минфин не видит необходимости в регулировании экосистем

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Замминистра финансов России Алексей Моисеев считает, что пока нет необходимости в обязательном регулировании экосистем, поскольку риски монополизации рынка скорее гипотетические.

"Это [экосистемы] такое явление, которое не требует обязательного государственного регулирования прямо сейчас. <…> Может так получиться, что несколько лет одна из моделей [экосистем] окажется настолько более эффективной, что она будет доминировать. Вот это нам надо будет избежать. Пока эти риски скорее гипотетические, чем реальные", - сообщил он журналистам.

По словам замминистра, правительство рассматривает три подхода к регулированию экосистем, однако, по мнению Минфина, на текущей стадии государство не должно навязывать рынку какой-либо из вариантов. Рынок должен сам определиться, какая из моделей регулирования более подходящая, подчеркнул он.

"Что касается нашей позиции, то, очевидно, регулирование должно обеспечивать в первую очередь свободную конкурентную борьбу с тем, чтобы рынок сам выбрал ту модель, которая окажется более предпочтительней, и государство не должно, на наш взгляд, прокладывать русло ни в одну, ни в другую сторону. То есть рынок должен сам определиться, какая более правильная, а мы должны следить, чтобы в первую очередь не было нарушения конкуренции", - добавил Моисеев.

Вместе с этим Моисеев отметил, что сейчас на российском рынке есть 3-4 игрока, каждый из которых имеет в дальнейшем шанс стать доминирующим.