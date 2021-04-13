ЦБ продлил на полгода введение новых требований к финустойчивости малых страховщиков

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Банк России перенес на 1 января 2022 года вступление в силу требований к финансовой устойчивости небольших страховых компаний и страховщиков ОМС, следует из материалов регулятора.

"Банк России переносит на 1 января 2022 года вступление в силу требований к финансовой устойчивости и платежеспособности для страховых организаций с премиями за 2020 год в размере менее 2 млрд рублей (за исключением страховщиков ОСАГО) или занимающихся обязательным медицинским страхованием", - сообщил регулятор.

ЦБ уточняет, что перенос срока затронет 88 страховщиков.

Соответствующее указание Банка России направлено на регистрацию в Минюст.

"Для облегчения формирования капитала указание также устанавливает дополнительные вычеты для учета отложенных налоговых обязательств и взаимосвязанных активов и обязательств", - указывает ЦБ.

Кроме того, в настоящее время на регистрации в Минюсте находится указание Банка России, ослабляющее регулирование стабилизационного резерва по отдельным учетным группам. По данным регулятора, это расширит возможности страховых компаний для формирования капитала.