Хайнань перешел к системе регулярной заправки судов беспошлинным топливом

ХАЙКОУ /Китай/, 13 апреля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань окончательно сформировала систему регулярной заправки беспошлинным топливом китайских и зарубежных судов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как уточнила местная администрация, официальный переход к механизму, успешно опробованному в тестовом режиме, повысит статус Хайнаньского порта свободной торговли и приведет к увеличению количества судов, пользующихся услугами в гаванях самой южной провинции КНР. Предполагается, что оживление логистической сферы ускорит рост числа зарегистрированных на острове субъектов рынка, за счет которых в этой части страны должно происходить формирование крупного транспортного узла международных сухопутных и морских контейнерных перевозок.

По подсчетам китайской транспортной компании Cosco Shipping, при заправке 93 тонн беспошлинного топлива она способна снизить издержки более чем на 70 тыс. юаней, то есть примерно на 10 тыс. долларов по текущему курсу.

"Мы продолжим следить за тем, чтобы компаниям был гарантирован высокий уровень обслуживания, и создадим более комфортную среду для их коммерческой деятельности", - заявил секретарь парткома рабочего комитета особой зоны экономического развития Янпу (западное побережье Хайнаня) Чжоу Цзюньпин.

Согласно утвержденным правилам, заправляющиеся на Хайнане суда освобождаются как от пошлины, так и от НДС, а также от подоходного налога. Максимальный объем топлива, которое можно приобрести без уплаты обязательных взносов, рассчитывается по особой формуле, учитывающей длительность торгового маршрута, расход горючего и скорость плавучего средства.

По официальной статистике, в 2020 году остров предоставил 103 тыс. тонн беспошлинного топлива для заправки более 160 крупных китайских и иностранных судов. Согласно данным правительства, все работы были проведены с учетом стандартов эпидемиологической и пожарной безопасности. За 12 месяцев провинция зарегистрировала проход свыше 190 тыс. рыболовецких шхун, танкеров, сухогрузов, яхт, контейнеровозов и круизных лайнеров. Поток пассажиров, воспользовавшихся на Хайнане морским транспортом, превысил 15,7 млн человек, а грузооборот достиг 190 млн тонн.