Производители фиксируют снижение цен на мясо птицы в РФ в течение нескольких недель

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отпускные цены производителей на мясо птицы в России снижаются на протяжении нескольких недель. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

"Отпускные цены производителей на мясо птицы снижаются на протяжении уже нескольких недель", - сказал он.

По словам Лахтюхова, на прошедшем заседании оперативного штаба в Минсельхозе России в рамках обсуждения ценовой ситуации на рынках продовольствия упоминалось постановление о предельных ценах на продукты, в том числе в контексте яйца и мяса птицы. "Но, скорее, в векторе того, что оно действует, и забывать об этом нельзя. Необходимо уточнить, что постановление относится к розничным ценам, которые находятся вне сферы деятельности Минсельхоза России", - сказал он.

Ранее Минсельхоз РФ заявил о том, что министерство не обсуждает прямое регулирование цен на мясо птицы и яйца в России.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. 30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.