Эксперт: если Россию отключат от международных платежных систем, то это будет "болезненно"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отключение России от международных платежных систем Visa и MasterCard будет для страны болезненным, но РФ сможет адаптироваться к подобным санкциям на национальном уровне, перейдя полностью на национальную платежную систему "Мир". Однако использование "Мира" за границей может быть ограничено при санкционном режиме. Такую точку зрения выразил ТАСС председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключает риска отключения страны от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к России со стороны некоторых государств. По словам Пескова, лучшим способом хеджирования всех рисков является создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги и тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности.

"Если нас отключают от Visa и MasterCard, то, грубо говоря, все платежи внутри России в этом сценарии идут на карту "Мир". Это довольно болезненный процесс, но внутри России можно будет приспособиться. Понятно, что с картой "Мир" мы не сможем ездить за границу, потому что там, скорее всего, ее не будут принимать при санкционном режиме", - сказал Достов. Он отметил, что проблема локальных платежей будет решена, но международные платежи так или иначе в значительной мере ограничат.

Эксперт выделил несколько основных сегментов платежной индустрии, в которых активно используются международные платежные системы. Во-первых, это карточный сегмент - Visa, MasterCard и прочие иностранные платежные системы. Во-вторых, международные переводы, например, Western Union. И SWIFT - базовая инфраструктура международных межбанковских переводов.

"Отключение от любого из них несет в себе проблемы разной степени. Но, по моему мнению, эта история может произойти только в крайнем случае - "санкций судного дня". Перед тем, как это произойдет, будут какие-то другие цепочки санкций, потому что платежные санкции - это уже очень жесткие меры с точки зрения России и для мирового сообщества беспрецедентные", - добавил он.

Комментируя возможность отключения России от SWIFT, Достов отметил, что на региональном уровне ее можно будет заменить разработанной Банком России Системой передачи финансовых сообщений (СПФС).

"Если нам отключают SWIFT, то у нас становятся невозможными все переводы за границу или из-за границы. Это ничем не компенсировать, потому что это договоренность, в которой участвуют очень много сторон. Мы это может пытаться компенсировать договоренностью с отдельными странами. Например, в СНГ сейчас действует автономная система передачи финансовых сообщений, разработанная Банком России. В принципе, она регионально заменяет SWIFT", - считает эксперт.

Каких санкций стоит опасаться?

По мнению Достова, России стоит опасаться не технического отключения от SWIFT, а запрета на любые корреспондентские отношения иностранных банков с РФ. В этом случае, запрет на международные переводы не получится обойти при помощи национальной Системы передачи финансовых сообщений, отметил он.

"В санкционном вопросе все очень зациклились на техническом отключении от SWIFT. Все ждут этого отключения, и мы будет искать какие-то другие возможности, чтобы передавать эти финансовые сообщения. Но история может быть совсем другой. Скорее всего, может быть запрет для зарубежных банков на корреспондентские отношения с Россией, и сформулировано это будет так, что, если зарубежный банк поддерживает корреспондентские отношения с Россией, то его отключают от корреспондентских отношений с банками в США и в Европе", - полагает он.

При этом эксперт отметил, что в этом сценарии зарубежные банки будут заинтересованы в соблюдении санкционного режима, поскольку в противном случае им будут грозить крупные штрафы. В качестве примера он привел Deutsche Bank, который несколько лет назад выплатил штраф в размере $258 млн именно за проведение операций со странами, в отношении которые США ввели экономические санкции.

"Если будут санкции, то я опасаюсь, что они будут применяться не только к России, но и ко всем банкам, которые будут работать с Россией, иначе это будет лишено смысла. Просто нам запретят любые международные расчеты или будут их контролировать, например, как в случае с Ираном", - резюмировал он.