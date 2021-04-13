Минэкономразвития рассмотрит поддержку вторичной нефтепереработки через инвестпроекты

КАЗАНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития России рассмотрит возможность включения проектов по вторичной переработке нефтепродуктов в механизмы стимулирования инвестиционной активности. Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

"Минэкономразвития России рассмотрит возможность внесения изменений в критерии отбора инвестиционных проектов, чтобы поддержать реализацию новых проектов существующими предприятиями, а также включить проекты по вторичной переработке нефтепродуктов", - сказал Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба.

Минниханов на встрече отметил значение федеральных инструментов поддержки, в частности, механизма субсидирования затрат на создание и модернизацию инфраструктуры особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков (постановление правительства России №1119), а также возможности инфраструктурной поддержки новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств после реструктуризации бюджетных кредитов (постановление правительства России №1704).

Участники встречи также обсудили развитие инвестиционной деятельности в рамках особых экономических зон "Алабуга" и "Иннополис". Речь шла об инфраструктурной поддержке инвестиционных проектов. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы поддержки развития агломераций и моногородов, вопросы территориального планирования.

История вопроса

Ранее Минниханов предложил включить проекты по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В целях совершенствования механизма СЗПК предлагалось рассмотреть вопрос снижения порогового значения для новых инвестпроектов, учитывать в составе капиталовложений заемные средства и предусмотреть для проектов с объемом капитальных вложений от 10 млрд рублей стабилизацию не только по вывозным таможенным пошлинам, но и по НДС, акцизам, НДПИ, а также учитывать отчисления по акцизам при расчете сумм возмещения.