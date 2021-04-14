Президент Toshiba подал в отставку из-за противоречий по поводу продажи компании

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Президент японской электротехнической корпорации Toshiba Нобуаки Куруматани подал в среду в отставку на фоне острых внутренних противоречий, связанных с попыткой британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners купить эту компанию. Об этом сообщило национальное общественное телевидение.

Об отставке было объявлено на состоявшемся в среду заседании совета директоров компании. Его председатель Сатоси Цунокава избран новым президентом Toshiba. Ушедший в отставку Куруматани ранее подвергся острой критике со стороны ряда акционеров, которые обвинили его в корыстных интересах при попытке провести сделку по продаже корпорации. Он ранее возглавлял японское подразделение фонда CVC Capital Partners, который собирается купить Toshiba.

Цена акций этой корпорации по состоянию на 6 апреля превышала 1,7 трлн иен (почти $16 млрд). С учетом премии британский фонд, как ранее сообщалось, предложил за них более 2 трлн иен (свыше $18 млрд). Это могло стать одной из крупнейших сделок такого рода в истории Японии, однако ряд экспертов сочли предложение британского фонда не соответствующим подлинной цене Toshiba.

В последние годы корпорация переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 году крупным скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 года из-за банкротства американского подразделения. В последнее время Toshiba также лихорадил конфликт между ее руководством и рядом крупных акционеров.

Фонд CVC Capital Partners был создан в 1981 году, он располагает, по данным газеты Nikkei, капиталом в $117,8 млрд. Известен своими инвестициями, в частности, в компанию, управляющую автогонками "Формула-1". В Японии фонд действует с 2003 года, вкладывал средства в проекты общественного питания и компанию, управляющую широкой сетью мастерских по ремонту обуви. В минувшем феврале купил часть бизнеса у крупной японской косметической компании Shiseido).