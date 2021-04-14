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"Известия": россияне стали на 20% чаще покупать подержанные смартфоны

На этом фоне первичный рынок телефонов потерял 11-14%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество продаж подержанных смартфонов в России за I квартал 2021 года увеличилось на 20%. На этом фоне первичный рынок телефонов потерял 11-14%, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на статистику сервиса Avito.

Россияне стали чаще экономить на покупке гаджетов и выбирать подержанные устройства. В I квартале текущего года на сервисе объявлений Avito пользователи продали на 20% больше мобильных телефонов, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным статистики, средняя цена подержанного смартфона в первые три месяца 2021 года составила 7 тыс. рублей, что на 3% выше, чем в прошлом году. Почти половина (48%) проданных телефонов пришлась на iPhone, цена которого выросла на 22% в сравнении с прошлым годом, достигнув 11 тыс. рублей. Подержанные телефоны Samsung покупали в 17% случаев, Xiaomi - в 13%, почти четверть (23%) всех продаж пришлась на телефоны других брендов.

На этом фоне снизились продажи новых гаджетов у ретейлеров на 11-14%, что подтвердили в исследовательской компании Gfk, а также розничных сетях МТС, "Мегафона" и Связного".

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Россия
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