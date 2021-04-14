Первое в ДФО производство клубники появилось в Магаданской области

ТАСС. 14 апреля. Первые на Дальнем Востоке саженцы клубники высадили в среду в Магаданской области в агропромышленном комплексе "Талая". Ранее на территории ДФО в промышленных масштабах клубника не выращивалась, сообщила пресс-служба парламента Колымы.

"Первую на Дальнем Востоке клубнику высадили в агропромышленном комплексе "Талая". Урожай ожидается через два месяца. Это начало уникального проекта: клубнику на Дальнем Востоке в промышленных масштабах будут выращивать впервые", - говорится в сообщении.

По информации думы, в высадке саженцев приняли участие губернатор региона Сергей Носов, председатель областного парламента Сергей Абрамов и владелец агрокомплекса Александр Басанский.

Для высадки был выбран сорт голландской селекции "Сан Андреас". Он устойчив к болезням и вредителям, дает богатый урожай с крупными ягодами. Помимо этого, в теплицах комплекса "Талая" в дальнейшем будут выращивать клубнику еще одного сорта - "Сонсейшен". Всего масштабы комплекса позволят высадить 4,2 тыс. кустов клубники, с которых в год можно будет собирать до 5 т ягод.

"Не исключаем, что рядом появится еще один агропромышленный комплекс. У нас есть для этого финансовые возможности. Еще планируем оборудовать засолочный цех", - приводятся в сообщении слова Басанского.

Круглогодичный агропромышленный комплекс "Талая" - единственная на территории России за Уралом теплица пятого поколения. Она занимает площадь в 1,5 тыс. кв. м. Высота - 6 м. Это обеспечивает оптимальный для растений объем воздуха и освещения. До Магадана подобных комплексов в России было два - в Ставропольском крае и Воронежской области. Главное преимущество комплекса заключается в голландской технологии, не позволяющей бактериям извне попасть в телицу. Это достигается за счет новейшей системы рециркуляции воздуха.