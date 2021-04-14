В Москве запустили программу "Индустриальные кварталы" по обновлению промзон

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Программу "Индустриальные кварталы" запустили в Москве, благодаря ей будет построено 11 млн кв. м современных промышленных производств. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы запускаем программу "Индустриальные кварталы", которая подразумевает под собой реконструкцию существующих объектов и создание на их территории полноценных комфортных для работы, проживания и проведения досуга территорий в городе. На сегодняшний момент эти территории представляют из себя полузаброшенные объекты. В общей сложности реализация проекта "Индустриальные кварталы" позволит городу получить около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 трлн рублей", - сказал Ефимов.

По его словам, градостроительный потенциал программы развития бывших промышленных территорий столицы составит 35 млн кв. м. Из них под современные экологичные производственные объекты будет использовано 11 млн кв. м, под общественно деловую и социальную застройку - 13 млн кв. м. Мы предусмотрели и жилую застройку. Она займет также порядка 11 млн кв. м.

Всего специалисты обследовали 100% промышленных территорий столицы, общая площадь которых составляет почти 15 тыс. га. Часть из этих территорий занята работающими предприятиями, часть - объектами деловой и другой застройки. Треть промзон не используется по назначению - это почти 5,4 тыс. га.

"Всего благодаря проекту "Индустриальные кварталы" с привлечением средств частных инвесторов будут построены более 90 социальных объектов. В Москве появится не менее 40 новых средних общеобразовательных школы, а также не менее 50 дошкольных образовательных организаций. По просьбе жителей в столице появятся и пять новых храмов общей площадью 11 тыс. кв. м", - добавил Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, реализация проекта позитивно повлияет и на экологию столицы. В проектах комплексного развития территорий помимо строительства недвижимости обязательно предусматривается озеленение. Парковые группы, аллеи, скверы займут не менее 320 га бывших промзон, где сейчас, к примеру, располагаются заброшенные склады, разрушенные объекты. Эта площадь превышает столичный парк Фили и сравнима с парком ВДНХ.