Роснедра заявили о сохранении потенциала по открытию крупных месторождений нефти в стране

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия обладает большим потенциалом по открытию новых крупных месторождений нефти, но перспективные территории находятся в отдаленных регионах. Об этом заявил заместитель руководителя Роснедр Орест Каспаров на заседании комитета Госдумы по энергетике.

"У нас до сих пор остаются неизученными большие территории. Я имею в виду прежде всего продолжение Западной-Сибирской нефтегазоносной провинции", - заметил он.

По его словам, большими перспективами для открытия месторождений обладают Ямал, Гыдан, Восточная Сибирь.

"Если даже не говорить об Арктике, у нас огромные территории, которые еще можно изучать. Сейчас недропользователь не идет туда из-за отсутствия инфраструктуры", - считает он.

Каспаров добавил, что для изучения этих месторождений требуется стимулирование этой деятельности со стороны государства, но пока Минфин выступал против таких предложений Роснедр.