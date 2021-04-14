Эксперты рассказали, кому россияне оставляют больше всего безналичных чаевых

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россияне наиболее щедро вознаграждают безналичными чаевыми работников салонов красоты и ресторанов. К таким выводам пришли аналитики сервиса доставки продуктов Igooods и сервиса безналичных чаевых CloudTips (принадлежит платежному сервису CloudPayments, входящему в группу компаний "Тинькофф").

"Пандемия изменила роль чаевых - поощрения стали выполнять функцию пожертвований и донатов. Россияне щедрее вознаграждают работников салонов красоты и ресторанов, чем курьеров и водителей такси", - говорится в исследовании. Так, самые большие электронные чаевые (в среднем - 370 рублей, максимальные - 5 тыс. рублей) получают работники салонов красоты.

"Привычка благодарить с помощью чаевых водителей такси, курьеров и сборщиков заказов стала массовой не так давно. Поэтому и суммы в этих отраслях несколько меньше, нежели в ресторанной. Кроме этих профессий, электронные чаевые стали популярными во время пандемии в event-индустрии. В разгар пандемии многие концерты и спектакли "переехали" в онлайн. В этот период артисты и музыканты получали онлайн-донаты от своих поклонников. Средняя сумма чаевых артистам составила 707 рублей, максимальная - 10 тыс. рублей. В марте средняя сумма онлайн-донатов блогерам и стримерам составила 352 рубля, максимальная - 10 тыс. рублей", - пояснил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов, слова которого приводятся в исследованиии.

Работники ресторанов в марте в среднем получали 260 рублей в качестве чаевых (максимальный размер онлайн-чаевых за одну транзакцию составлял 10 тыс. рублей). "Иногда сумма чаевых, которую получает сотрудник может превосходить сумму чека, но это случается довольно редко. Следом за работниками ресторанной сферы по размеру электронных чаевых идут таксисты - они в среднем получают 168 рублей за одну поездку. Замыкают список курьеры доставки продуктов и готовой еды: их труд пользователи вознаграждают суммами по 105 и 90 рублей соответственно", - отметили аналитики.

Исследование основано на данных по оплате онлайн-чаевых в марте 2021 года среди 800 компаний сферы обслуживания, которые работают с более 100 тыс. пользователей (получателей чаевых и донатов - клиентов CloudTips). В выборку попали рестораны, сервисы доставки продуктов и еды, такси, салоны красоты, поощрения артистам и блогерам.