Госдума приняла закон об уточнении оснований для субсидий юрлицам по СЗПК

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет для компаний, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), основания для получения субсидий из бюджетов всех уровней на долгосрочной основе. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон уточняет условия для заключения долгосрочных соглашений о предоставлении из бюджета субсидий юридическим лицам в рамках исполнения СЗПК, выделив их в отдельные абзацы соответствующих пунктов, говорится в пояснительной записке.

Основание для заключения долгосрочных соглашений о субсидировании компаний из бюджета по СЗПК будет отделено от государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий. Для проектов по СЗПК долгосрочные субсидии будут выделяться в пределах затрат, возмещаемых по нормам соответствующего закона.

Действующая редакция Бюджетного кодекса содержала возможность произвольной трактовки, увязывая общие соглашения о ГЧП и концессиях с соглашениями о СЗПК, поэтому после обсуждения этого вопроса было предложено разделить эти два вида соглашений, отметил ранее на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. По его словам, содержательно в законе ничего не меняется.

Поправки ко второму чтению

В редакции первого чтения документом предлагалось наделить публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и администратора доходов бюджета при осуществлении возложенных на нее функций. Во втором чтении эта норма была исключена из документа, поскольку, по словам Алексея Лаврова, она уже была принята в рамках другого законопроекта.

Также для исключения неоднозначного толкования ряда положений уточняются условия для заключения долгосрочных соглашений о предоставлении из бюджета субсидий юрлицам в рамках исполнения СЗПК - эти нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 15 октября 2020 года.

Документ закрепляет, что не осуществляется повторное распределение между субъектами РФ субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с Бюджетным кодексом. Эти нормы будут применяться к бюджетам различных уровней бюджетной системы, начиная с бюджета на 2022 год и последующую трехлетку.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.