ЦБ выразил обеспокоенность доминирующим положением отдельных банков в платежной сфере

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банк России обеспокоен доминирующим положением одного из участников рынка, на которого приходится более 65% банковских счетов и платежей граждан, следует из "Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы".

Так, по данным регулятора, более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока. В целом, на российском платежном рынке основную долю занимают лишь 1-2 крупнейших участника, несмотря на большое количество поставщиков платежных услуг.

"Доминирующее положение отдельных игроков на платежном рынке может оказать негативное воздействие на доступность платежных услуг. И доминирующий игрок, и игроки с малой долей на рынке не заинтересованы в оказании услуг в отдаленных или малонаселенных пунктах. А это особенно важно для России с учетом ее географического масштаба и неравномерного развития региональной инфраструктуры", - отмечается в документе.

Также в ЦБ считают, что значительный эффекта масштаба одного из банков может привести к ограничению его клиентов в использования продуктов и услуг других поставщиков, поскольку они становятся экономически невыгодны.

Вместе с этим регулятор отмечает, что в других странах уровень концентрации в платежной сфере значительно ниже. Например, в США около 50% активов банковской системы приходится на четыре крупнейших игроков, доля любого из них на платежном рынке не превышает 15% и они активно конкурируют между собой.