Профсоюзы предложили замедлить повышение пенсионного возраста

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает замедлить повышение пенсионного возраста для всех категорий граждан до трех месяцев за один календарный год. Об этом говорится в проекте постановления Генерального совета ФНПР.

"Руководству ФНПР, общероссийским (межрегиональным) профсоюзам при проведении переговоров с правительством Российской Федерации настаивать на необходимости совершенствования социально-экономической политики Российской Федерации с включением в нее следующих мероприятий: замедление повышения пенсионного возраста для всех категорий граждан до трех месяцев за один календарный год", - следует из документа.

Кроме того, ФНПР также предлагает обеспечить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.