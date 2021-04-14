Швартовые испытания атомного ледокола "Сибирь" планируется завершить к осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Швартовые испытания первого в РФ серийного атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь", строящегося на "Балтийском заводе" (входит в ОСК) в Петербурге, планируется завершить до осени. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора по строительству флота - руководитель представительства ФГУП "Атомфлот" в Петербурге Константин Князевский.

"Ледокол "Сибирь" находится сейчас в процессе пуско-наладки, точнее - системы уже смонтированы, сейчас идут испытания, проверка режимов работы. У нас швартовые испытания достаточно длительные. Планируется, что они будут проводиться до осени, после этого будут ходовые испытания", - сказал Князевский. Он принимает участие в VI международной научной конференции "Арктика: история и современность", организатором которой выступает Санкт-Петербургский политехнический университет.

Ледокол заложен в мае 2015 года, спущен на воду в сентябре 2017 года. На "Балтийском заводе" ведется строительство еще трех серийных атомоходов этого проекта - "Урал" (готовность 68%), "Якутия" (готовность 16%) и "Чукотка". Атомные ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция корпуса позволит применять их и в арктических водах, и в устьях полярных рек.

Конференция по проблемам Арктики проходит 14-15 апреля в Санкт-Петербургском политехническом университете, организована при поддержке городского комитета по делам Арктики. Участвуют представители университетов, научных и судостроительных организаций, а также сотрудники МИД Франции, Эстонии, представители арктических регионов РФ.