Производители обуви смогут хранить и транспортировать обувь без маркировки до 1 июня

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство России дало производителям обуви право на хранение и транспортировку обуви без маркировки до 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"При этом до 1 июня 2021 года участники оборота обувных товаров вправе осуществлять хранение и транспортировку находившихся у них во владении, и (или) пользовании, и (или) распоряжении обувных товаров по состоянию на 1 июля 2020 года (остатков обувных товаров)", - говорится в документе.

Они также смогут маркировать остатки обуви средствами идентификации для последующей реализации и вводить их в оборот не позднее 15 июня 2021 года. "В случае если участник оборота обувных товаров в указанный срок не направит в информационную систему мониторинга сведения о вводе в оборот указанных остатков обувных товаров, коды маркировки таких обувных товаров аннулируются", - говорится в документе.

Как пояснила заместитель генерального директора "Оператор-ЦРПТ", выступающего оператором маркировки, Вера Волкова, участники оборота должны были промаркировать остатки обуви еще в прошлом году, однако не все из них успели это сделать, у многих осталась непромаркированная продукция. "Правительство пошло навстречу бизнес-сообществу, продлив сроки маркировки остатков до 1 июня 2021 года. Рассчитываем, что данное предложение даст возможность участникам оборота завершить плановый процесс", - сказала она.

Волкова также сообщила о том, что на сегодняшний день в системе маркировки "Честный знак" зарегистрированы более 82 тыс. участников оборота обувной продукции. Эмитировано более 2,3 млрд кодов маркировки. Обязательная маркировка обуви стартовала в России с 1 июля 2020 года.