Минэнерго разработало программы повышения надежности энергоснабжения для 10 регионов

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ разработало программы повышения надежности энергоснабжения для 10 регионов Северного Кавказа, Дальнего Востока и Северо-Западного федерального округа, сообщил в среду журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Мы по 10 регионам разработали программы повышения надежности и их реализуем. В разной степени реализации они находятся. Они как раз направлены на критичные точки - Северный Кавказ, Приморье, Сахалин, ряд регионов северо-запада, Псковская, Новгородская области. Где по сути точечно проработаны основные сети, в основном распредсети, которые требуют модернизации", - сказал Грабчак. В понедельник в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго России Грабчак сообщал, что среднее количество потребителей, которые были затронуты нарушениями в энергоснабжении, увеличилось по итогам 2020 года в 2,3 раза, а показатели средней длительности обесточивания - на 19% - увеличились на полтора часа.

Минэнерго из-за роста показателей нарушений энергоснабжения потребителей намерено изменить критерии для территориальных сетевых компаний, что приведет к лишению части из них статуса, сообщил Грабчак. "Сейчас идет достаточно активная работа по изменению критериев ТСО (территориально-сетевых организаций, работающих непосредственно с потребителями - прим. ТАСС), учету параметров работы ТСО, в том числе в рамках восстановления энергоснабжения после аварий. И будем ужесточать критерии отнесения к ТСО и ужесточать требования к оперативно-технологическому управлению, наличию персонала, аварийной технике, запасов и прочего. К сожалению, некоторые ТСО будут лишаться своего статуса", - сказал Грабчак.

Он уточнил, что в России действует 1 700 таких компаний, при этом порядка 600 имеют большие проблемы с финансированием ремонтных программ, состоянием сетей, инвестициями и скоростью восстановления.