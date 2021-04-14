В Тульской области планируют привлечь около 1 трлн рублей инвестиций к 2026 году

ТУЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют к 2026 году в 1,5 раза увеличить объем инвестиций, в том числе в инновации и передовые производственные технологии, общая сумма вложений при этом достигнет почти 1 трлн рублей. Это повысит прибыльность региона и доходную базу бюджета, сообщил губернатор Алексей Дюмин в послании представителям органов власти и жителям области в среду.

"В ближайшие годы нам необходимо запустить новый инвестиционный цикл. Мы с вами набрали серьезный темп по инвестициям. Считаю стратегической задачей продолжить опережающее развитие. И к 2026 году постараться привлечь в экономику в полтора раза больше средств, чем за предыдущие пять лет", - сказал Дюмин.

По данным пресс-службы облправительства, с 2016 по 2020 год регион заключил более 100 инвестиционных соглашений, общая сумма привлеченных средств составила около 700 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что увеличение объема инвестиций - "задача сложная", приоритетом должны стать вложения в инновации и передовые производственные технологии, которые позволят перейти к экспорту наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. "Это увеличит прибыльность экономики области и доходную базу бюджета. А значит, даст дополнительные возможности для решения социальных и инфраструктурных вопросов. Для этого будем совершенствовать институты развития", - отметил Дюмин, добавив, что необходимо обновить региональное законодательство и утвердить инвестиционную декларацию региона.

Как сообщалось, Тульский регион вместе Воронежской, Московской, Нижегородской и Сахалинской областями вошел в список пилотных регионов, где будут внедрены новые инвестиционные правила, которые будут состоять из нескольких блоков. Первый - это "инвестиционная декларация", которая отразит планы региона по инвестиционному развитию на ближайшую перспективу, приоритеты и механизмы стимулирования инвесторов. Второй блок подразумевает создание свода инвестиционных правил, который представляет собой пошаговые алгоритмы действий в ключевых для инвесторов случаях. Третий блок - создание цифровой инвестиционной карты регионов с детальной, постоянно обновляемой информацией, которая необходима субъекту.