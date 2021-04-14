Новые гибридные энергоустановки появятся в первых шести поселках ДФО к 2022 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Автономные гибридные энергоустановки появятся к началу 2022 года в первых шести удаленных поселках Дальнего Востока с децентрализованным электроснабжением. Об этом сообщил директор департамента инноваций "Русгидро" Владимир Софьин.

"Модернизируемые станции должны в обязательном порядке иметь в своем составе автономный гибридный энергокомплекс. К концу года текущего 2021, началу 2022 года в шести поселках появятся вот такие автономные гибридные энергоустановки", - сказал Софьин в рамках конференции о привлечении частных инвестиций в развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах ДФО и АЗРФ.

Он также отметил, что на Дальнем Востоке существует множество изолированных зон, а состояние дизельных электростанций и электросетей, обслуживающие их, не отвечают нормам энергоэффективности. По его словам, автономные гибридные установки позволят не повышать стоимость тарифов на энергию, несмотря на удаленность и труднодоступность территорий. Всего планируется модернизировать дизельные электростанции в 79 удаленных поселках Дальневосточного федерального округа. Общий объем инвестиций в проект, по предварительным данным специалистов, оценивается около 10 млрд рублей.

Ранее представители ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России усовершенствовали систему мониторинга и управления энергетическими рисками на территории Арктики, включив в нее учет разнородности и особенностей регионов Арктической зоны РФ (АЗРФ). Пилотным регионом для экспертов стала Республика Саха (Якутия).

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).