Недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 6 по 12 апреля составила 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

До этого три недели подряд инфляция в РФ находилась на уровне 0,2%.

С начала апреля потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года - на 2,3%. В годовом выражении инфляция на 12 апреля 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,55%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров морковь подорожала - на 2,6%.

Куриные яйца в среднем по стране подорожали на 2,3%, в том числе в 33 регионах РФ - на 0,1-2%, в 37 регионах- на 2,1-3,9%, в 12 регионах - на 4-8,1%.

Цены на куриное мясо в среднем по стране не изменились, при этом в 35 регионах России цены выросли на 0,1-1%, в 8 регионах - на 1,1-3,5%. В 15 регионах цены не изменились, в 21 регионе цены снизились на 0,1-1%, в 6 регионах - на 1,1-5,2%.

Кроме того, стоимость сахара выросла на 0,7%. В 41 регионе РФ цены выросли на 0,1-0,9%, в 14 регионах - на 1-2%, в 6 регионах - на 2,1-6,8%. В 16 регионах цены не изменились, в 8 регионах цены на сахар снизились на 0,1-1,1%.

Подсолнечное масло в среднем подорожало на 0,4%. В 43 регионах цены выросли на 0,1-1%, в 10 регионах - на 1,1-5%. В 21 регионе цены не изменились. В 11 регионах цены снизились на 0,1-1,5%.

Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 0,1%. Картофель подорожал на 1,8%, белокочанная капуста - на 1,5%, лук - на 1,1% яблоки - на 0,1%. В то же время цены на огурцы снизились на 2,1%, помидоры - на 1,4%.

Среди остальных продуктов питания снизились цены на жирный творог - на 0,3%, сметану и сычужные сыры - на 0,2% мясные консервы, сосиски, сардельки, вермишель, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.

Цены на говядину, вареную колбасу и молоко не изменились.

Медикаменты, непродовольственные товары и услуги

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: метамизол натрия (отечественный анальгин), флуоцинолона ацетонид - на 0,4%, офтан катахром, валокордин - на 0,3%, ренни - на 0,2%, алмагель, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,1%. Цены на линекс не изменились. Цены на бромгексин снизились на 0,4%, троксерутин - на 0,3%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: хозяйственное мыло и спички - на 0,6%, туалетное мыло - на 0,4%, туалетная бумага, зубные пасты и щетки - на 0,3%, детские подгузники - на 0,2%, пеленки для новорожденных и стиральный порошок - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на отечественные сигареты с фильтром - на 0,7%, телевизоры - на 0,5%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,3%, женские колготки, детские футболки - на 0,2%, джинсы, кроссовки, носки, гольфы для детей, электропылесосы, шампуни - на 0,1%. Цены на отечественные легковые автомобили, смартфоны, майки, футболки, мужские носки, кроссовки для взрослых, детские спортивные костюмы не изменились.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Цены на проживание в гостиницах (от одной до пяти звезд) выросли от 1,1% до 3%, в хостелах - на 0,2%. Путевки в дома отдыха и пансионаты и проезд в городском автобусе подорожали на 0,1%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги и прочие услуги городского пассажирского транспорта не изменились.

Цены на творог жирный снизились на 0,3%, сметану и сыры сычужные - на 0,2%, консервы мясные, сосиски, сардельки, вермишель, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%. Цены на говядину, колбасу вареную и молоко не изменились.