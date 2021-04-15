Кабмин рассмотрит проект закона о расширении действия программы "Дальневосточный гектар"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект закона о втором "дальневосточном гектаре".

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в повестку дня включен вопрос о проекте закона, направленного на расширение территории действия программы "Дальневосточный гектар" и вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот. В августе прошлого года по итогам поездки на Дальний Восток премьер-министр Михаил Мишустин распорядился внести в кабмин законопроект, который позволит получать второй "дальневосточный гектар" при успешном освоении первого. В марте нынешнего года глава кабмина вернулся к этой теме и потребовал оперативно выполнить поручение.

Ранее Минвостокразвития внесло в правительство РФ законопроект о возможности выделения второго гектара. Глава министерства Алексей Чекунков отмечал, что внесение проекта в Государственную думу ожидается в ближайшее время. Кроме того, законопроект запустит программу "Арктический гектар".

Как сообщила пресс-служба кабмина, еще один вынесенный на обсуждение законопроект "направлен на упрощение доступа субъектов малого предпринимательства к механизмам поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".

Выделение субсидий

На заседании планируется рассмотреть вопрос о выделении Минтрансу и Росавтодору в 2021 году из резервного фонда правительства РФ ассигнований для опережающего проектирования, строительства и реконструкции дорожных объектов. "Проект распоряжения подготовлен в целях опережающей реализации мероприятий по дорожному строительству в рамках реализации Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - отметили в пресс-службе.

Также будет обсуждаться адресное распределение субсидий, предоставляемых в 2021-2023 годах из федерального бюджета бюджету Свердловской области для софинансирования расходов на строительство объектов, включенных в программу подготовки к XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

Кабмин намерен выделить Минэкономразвития в 2021 году средства из резервного фонда правительства. "Проектом распоряжения предлагается выделить средства на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках завершения программы льготного кредитования на возобновление деятельности", - сообщили в пресс-службе.

Еще одним получателем денег из резервного фонда должен стать Минсельхоз, который будет предоставлять субсидии российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" "на возмещение недополученных ими доходов по льготным краткосрочным кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям на цели развития животноводства и переработки продукции животноводства в части птицеводства". В правительстве пояснили, что "проект распоряжения направлен на дополнительное привлечение предприятиями отрасли птицеводства льготных краткосрочных кредитов на цели развития животноводства".

Кроме того, из резервного фонда предполагается выделить средства Росрыболовству на реализацию мероприятий государственных программ "Развитие рыбохозяйственного комплекса" и "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Эти деньги нужны для проведения рыбохозяйственных экспедиционных исследований для определения запаса водных биологических ресурсов; ремонтных работ на научно-исследовательских и учебных парусных судах; рыбоохранных рейдов с использованием техники и оборудования.