Замглавы Минэкономразвития проверит строящиеся на российские средства в Абхазии объекты

СУХУМ, 15 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, посетит с двухдневной рабочей поездкой Абхазию и осмотрит объекты, строящиеся на российские средства в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Сергей Назаров совершит рабочую поездку в Республику Абхазия, в ходе которой состоятся встреча с президентом республики Асланом Бжанией и совещание с финансово-экономическим блоком правительства. В совещании примут участие руководители министерств и ведомств, задействованных в создании объектов инфраструктуры в рамках инвестиционной программы. Стороны обсудят вопросы сотрудничества Российской Федерации и Республики Абхазия в социально-экономической, гуманитарной и финансовой сферах", - рассказали в пресс-службе.

Также Назаров осмотрит строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на средства российской инвестиционной программы в городах Гагре, Ткуарчале и других.

Как уточнили в министерстве экономики Абхазии, 15 апреля российская делегация во главе с Назаровым осмотрит многосторонний автомобильный пункт пропуска "Адлер", а также объекты инвестпрограммы - Приморский парк принца Ольденбургского, напорный коллектор, очистные сооружение и подстанцию "Бзыбь" в Гагре. В пятницу Назаров, в частности, осмотрит подстанцию 110 кВ "Сухум-1" в Сухуме, ремонтные работы на которой проводятся в рамках инвестпрограммы, и другие объекты.

Общий объем инвестпрограммы на 2020-2022 годы, финансируемой из российского бюджета, составляет 4,5 млрд рублей (ежегодно по 1,5 млрд рублей). В этот период речь идет в основном о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей, а также о строительстве детской больницы на территории республиканской больницы в Сухуме.