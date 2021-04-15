Российский страховой рынок может вырасти за 2021 год на 8-9%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский страховой рынок за 2021 год вырастет на 8-9%, до 1,67-1,68 трлн рублей. Такой прогноз дает российское рейтинговое агентство "Эксперт РА".

"В случае отсутствия внешних шоков и резких регулятивных изменений страховой рынок за 2021 год по базовому сценарию вырастет на 8-9%, до 1,67-1,68 трлн рублей. Ключевыми рисками для компаний в текущем году станут рост убыточности и снижение инвестиционных доходов", - говорится в материале.

Фактором неопределенности для страхового рынка, по мнению аналитиков, остаются развитие ситуации с коронавирусом и темпы восстановления мировой экономики.

Также аналитики отмечают, что спад рынка во II квартале 2020 года был отыгран во II полугодии, причем итоги прошлого года превзошли 2019 год. Так, рынок вырос на 3,9% против нулевой динамики годом ранее и перешагнул отметку в 1,5 трлн рублей. "Драйвером роста страхового рынка в ушедшем году вновь стало страхование жизни, которое оказалось в аутсайдерах в 2019-м из-за падения спроса на ИСЖ", - отмечают аналитики.

Агентство ожидает, что сектор страхования жизни на фоне развития продуктов накопительного страхования жизни вырастет на 25% до 540 млрд рублей.