"Известия": аграрии готовятся сократить посевные площади из-за дефицита мигрантов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Дефицит мигрантов на сельскохозяйственных работах может привести к сокращению фермерскими хозяйствами посевных площадей и отказу от закладки новых насаждений. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на генерального директора Союза производителей ягод Ирину Козий.

"Уже сейчас мы видим, что многие хозяйства отказываются от планов по закладке новых насаждений или готовят гораздо меньшие площади, чем планировалось ранее. Появилась масса объявлений о продаже заказанного ранее в питомниках посадочного материала земляники. Это означает, что производители сокращают количество насаждений. В первую очередь это касается производства садовой земляники (наиболее распространенной в России и мире ягоды), так как она требует привлечения максимального количества рабочих рук при сборе урожая", - рассказала она изданию. Козий отметила, что потребность хозяйств, входящих в Ягодный союз, в мигрантах на сезон 2021 года составляет 2,4 тыс. человек. По оценкам союза, всем хозяйствам ягодной отрасли требуется от 6 до 10 тыс. иностранных работников.

"Сезон работ в хозяйствах ягодной отрасли уже стартовал. И если в ближайшие дни каких-то решений в этой области не появится, производители ягод будут вынуждены жестко сокращать количество насаждений на 2021 год, чтобы потом не терять уже выращенный урожай. Очень хочется надеяться, что решение все же будет найдено", - пояснила Ирина Козий.

В Картофельном союзе также отмечают дефицит рабочей силы. "Бизнес говорит о нехватке 30-40 тыс. человек. Однако мы считаем, что дефицит больше. К сожалению, работников, которые приезжают из дружественных стран, мы заменить внутренними силами не можем", - рассказала изданию руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

В Минтруде РФ изданию сообщили, что из-за оттока мигрантов наблюдается определенный позитивный эффект для российского рынка труда. "На старте пандемии разница между зарплатным предложением и ожиданиями соискателей составляла в среднем около 15% не в пользу работников. В настоящий момент уровень предлагаемых зарплат возрос. Уже к IV кварталу эта ситуация изменилась в противоположную сторону. А непосредственно за рабочие специальности готовы платить на 30% больше, чем указывают в резюме сами соискатели. Кроме того, Росстат фиксирует устойчивое снижение численности безработных граждан", - уточнили в ведомстве.

В Минсельхозе РФ газете подтвердили, что в ряде регионов еще сохраняется дефицит мигрантов. В конце марта замглавы министерства Джамбулат Хатуов в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что Минсельхоз РФ оценивает потребность в мигрантах для проведения сезонных работ в агропромышленном комплексе в 42 тыс. человек.