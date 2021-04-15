В Facebook сообщили, что их работа осуществляется полностью за счет возобновляемой энергии

ТАСС, 15 апреля. Основатель компании Facebook Марк Цукерберг в среду сообщил, что теперь функционирование одноименной социальной сети происходит полностью за счет возобновляемых источников энергии.

"В связи с приближением Дня Земли я рад сообщить, что работа Facebook теперь на 100% обеспечивается возобновляемой энергией. Мы достигли углеродной нейтральности в нашей работе и являемся одними из крупнейших покупателей возобновляемой энергии", - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он также уточнил, что его компания уже вложила $8 млрд в 63 проекта по выработке ветряной и солнечной энергии, обеспечив этим рабочие места для нескольких десятков тысяч человек.