Глава Хабаровского края просит Росрыболовство разрешить любителям ловить рыбу в Амуре

ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к Росрыболовству с просьбой разрешить вылов рыбы в Амуре для коренных народов и рыболовов-любителей летом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Не первый год нам пытаются навязать запрет любительской рыбалки в летнюю путину. Рыба - это второй хлеб для многих жителей Хабаровского края. Общины КМНС и рыболовы-любители должны иметь возможность ее ловить! Считаю, что такие запреты не столько спасают лососей, сколько вредят дальневосточникам. Я на стороне жителей края. Обращаюсь к Росрыболовству и другим столичным чиновникам: разрешите людям ловить рыбу!", - написал Дегтярев.

В настоящее время во Владивостоке проходит Дальневосточный рыбопромысловый совет. В видео, опубликованном в телеграм-канале, Дегтярев отметил, что правительство Хабаровского края считает позицию по запрету вылова лососей несправедливой. "Мы будем отстаивать позицию и коренных малочисленных народов Севера, и любителей, которые хотят пойти летом и поймать рыбу к столу, с тем, чтобы лов был разрешен. Рыба есть, рыбы хватает. Главное - рационально ее использовать. Позиция края однозначная - на стороне местных жителей Хабаровского края", - сказал Дегтярев.

В 2019 и в 2020 годах для восстановления популяции лососевых в Амуре и Амурском лимане вводились ограничения на лов лососей.