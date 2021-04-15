ЦБ предложит инструменты привлечения "зеленого" финансирования неэкологичными компаниями

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Банк России планирует выйти с инициативой включения в регулирование новых инструментов, которые позволят неэкологичным компаниям привлечь финансирование на климатическую трансформацию, сообщила в рамках круглого стола на Красноярском экономическом форуме директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына.

По ее словам, "зеленые" проекты и инструменты для российской экономики и российских предприятий - это "не слишком возможный к использованию на текущий момент продукт". В частности, по некоторым оценкам, только 4% российских предприятий в принципе сейчас могут говорить о выпуске "зеленых" инструментов.

"Те, кто оставляет наибольший углеродный след, им как раз эти "зеленые" инструменты и недоступны. Банк России эту ситуацию внимательно изучил, мы сейчас будем выходить с инициативой включения в регулирование таких инструментов, которые обеспечивают климатический переход и инструментов, привязанных к целям устойчивого развития, которые дадут шанс так называемым "коричневым" компаниям, не "зеленым", привлечь финансирование. Для того, чтобы начать климатическую трансформацию, чтобы сделать себя чуть более "зелеными", если уж не совсем "зелеными", - сказала Курицына.

О "зеленом" финансировании

"Зеленое" финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

В середине июля 2020 года ВЭБ.РФ подготовил и разместил первую версию методических рекомендаций по "зеленому" финансированию. Тогда в ВЭБ отмечали, что рекомендации определяют архитектуру национальной системы "зеленых" финансов, в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.