Судоремонтный завод ЧФ получил в пользование часть акватории Севастопольской бухты

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ предоставило 13-му судоремонтному заводу (СРЗ) Черноморского флота (ЧФ) в обособленное водопользование на пять лет часть акватории Севастопольской бухты. Об этом говорится в распоряжении правительства России, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить федеральному государственному унитарному предприятию "13-й судоремонтный завод Черноморского флота" Министерства обороны РФ на пять лет в обособленное водопользование часть акватории Севастопольской бухты Черного моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в документе.

Отмечается, что при этом судоремонтный завод должен выполнить ряд условий, в том числе использование предоставленной части акватории исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства, содержание расположенных на водном объекте сооружений в исправном состоянии, оперативное информирование об авариях и чрезвычайных ситуациях, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и другие.

13-й СРЗ определен единственным исполнителем по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов ЧФ до 2022 года.