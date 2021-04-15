ВЭБ предложил поддержать "переходные" проекты в рамках "зеленого" финансирования

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ предложил правительству России поддержать как "зеленые" проекты, так и переходные, например направленные на снижение углеродного следа. Об этом на Красноярском экономическом форуме сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Алексей Мирошниченко.

В ноябре 2020 года правительство назначило ВЭБ.РФ национальным методологом по зеленому финансированию.

"Мы сделали две таксономии: зеленую и переходную. Переходные - это те проекты, которые помогут России сократить углеродный след, но это отдельная таксономия. Когда мы говорим про зеленое финансирование, то оно - не про углеводороды", - сказал Мирошниченко.

Он пояснил, что компании , которые запускают зеленые проекты, имеют возможность привлекать заемное финансирование чуть дешевле. "Мировой пэчмарк, мы его посчитали из открытых данных, те же самые компании, которые выпускают и обычные облигации, и "зеленые", с помощью "зеленых" могут привлекаться примерно на 0,3 процентных пункта дешевле в долларах. То есть на одну десятую сократить свои процентные платежи. Мы считаем, что это важно", - добавил он.

Сейчас предложения ВЭБ.РФ по двум таксономиям - "зеленой" и переходной - направлены министерством экономического развития РФ на межведомственное согласование.

О "зеленом" финансировании

"Зеленое" финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

В середине июля 2020 года ВЭБ.РФ подготовил и разместил первую версию методических рекомендаций по "зеленому" финансированию. Тогда в ВЭБ отмечали, что рекомендации определяют архитектуру национальной системы "зеленых" финансов, в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.